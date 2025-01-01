Власти Прикамья предупредили березниковцев о сильном запахе газа
Будет проводится врезка в газопровод
Краевое управление автомобильных дорог и транспорта проинформировало жителей Березников о том, что с 4 по 7 июля будут проводиться строительные и монтажные мероприятия, связанные с врезкой в магистральный газопровод, находящийся на балансе АО «Березниковский содовый завод».
В рамках этих работ будет осуществляться контролируемый выпуск газа, что может сопровождаться ощутимым характерным запахом. При этом подчёркивается, что данная процедура не представляет опасности.
«Во время работ будет стравливаться газ, в процессе чего возможно появление запаха газа без нанесения вреда окружающей среде», — говорится в предупреждении чиновников.
Власти обратились к горожанам с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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