Власти Прикамья предупредили березниковцев о сильном запахе газа Будет проводится врезка в газопровод Поделиться Твитнуть

фото: Березниковский содовый завод

Краевое управление автомобильных дорог и транспорта проинформировало жителей Березников о том, что с 4 по 7 июля будут проводиться строительные и монтажные мероприятия, связанные с врезкой в магистральный газопровод, находящийся на балансе АО «Березниковский содовый завод».

В рамках этих работ будет осуществляться контролируемый выпуск газа, что может сопровождаться ощутимым характерным запахом. При этом подчёркивается, что данная процедура не представляет опасности.

«Во время работ будет стравливаться газ, в процессе чего возможно появление запаха газа без нанесения вреда окружающей среде», — говорится в предупреждении чиновников.

Власти обратились к горожанам с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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