За неделю автомобильное топливо в Прикамье подорожало на 0,3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 24 по 30 июня в Пермском крае наблюдался рост цен на бензин, составивший 17 коп. за литр. По данным Росстата, в среднем стоимость литра топлива в регионе достигла 59,63 руб. По этому показателю Прикамье заняло второе место в ПФО после столицы округа.

Стоимость литра бензина марки АИ-92 для жителей Пермского края теперь составляет 56,69 руб., что на 19 коп. больше, чем неделей ранее. Цена на АИ-95 увеличилась на 16 коп. и достигла 61,6 руб. за литр. Стоимость бензина марки АИ-98 к 30 июня выросла на 17 коп., достигнув 86 руб.

Наименьшие изменения затронули дизельное топливо, цена на которое увеличилась на 5 коп. и составила 71,91 руб.

В целом по РФ цены на бензин за неделю изменились в 69 регионах. Заметнее всего он подорожал в Татарстане (+1%) и Тыве (+2%). Снижение цен зафиксировано в Сахалинской области (-0,1%).

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