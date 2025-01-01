В Пермском крае дети с редкими заболеваниями прошли однодневный лечебный стационар Акция «Вместе ради жизни» состоялась в рамках федерального проекта «Десант добра» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

30 июня в городской детской поликлинике № 5 в Перми состоялся уникальный консилиум врачей-экспертов из федеральных медицинских центров. В формате «стационара одного дня» дети с орфанными заболеваниями получили высококвалифицированную помощь, консультации и предписания по дальнейшему лечению от ведущих экспертов России.

В проекте участвовали 32 несовершеннолетних пациента с редкими (орфанными) заболеваниями. Они получили в целом более 100 консультаций. Приём вели офтальмолог, невролог, эндокринолог, иммунолог, детский психиатр, а также реабилитолог. Пермский край стал двенадцатым регионом по счёту, где прошла эта акция.

Как сообщают специалисты Министерства здравоохранения Пермского края, сегодня в регионе зарегистрировано 242 ребёнка с редкими заболеваниями.

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