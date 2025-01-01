Экс-ректору Пермского педуниверситета отказано в рассрочке по выплате штрафа Андрей Колесников осуждён за халатность Поделиться Твитнуть

Максим Кимерлинг

Пермский краевой суд подтвердил законность отказа в рассрочке по выплате штрафа бывшему ректору Пермского педагогического университета и бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Андрею Колесникову.

«КоммерсантЪ-Прикамье» напоминает, что приговор в отношении бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова, а также экс-завкафедрой педагогического университета Константина Безукладникова и предпринимателя Анжелики Отрадновой был вынесен в конце ноября 2024 года Свердловским районным судом в Перми. По данным издания, Андрей Колесников обвинялся в мошенничестве и растрате, в итоге был признан виновным в халатности. Его приговорили к 250 часам обязательных работ, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Однако в марте 2025 года краевой суд изменил приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в размере 800 тыс. руб.

Андрей Колесников просил суд установить рассрочку для выплаты штрафа сроком на пять лет. Однако Свердловский суд Перми отказал бывшему ректору. Законность этого решения подтвердил краевой суд.

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