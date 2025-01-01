Въезд в село Култаево в Пермском округе расширят до четырёх полос Работы планируется выполнить до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском округе планируется реконструировать въезд в село Култаево по ул. Сибирской. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Актуальность работ связана с введением в эксплуатацию рядом с этим участком крупного логистического центра.

«С началом строительства крупного объекта жители Култаевского теруправления были обеспокоены сложностью въезда и выезда в село. Есть хорошая новость: до конца 2025 года владелец бизнеса за счет собственных средств выполнит реконструкцию перекрёстка», — говорится в соцсетях Пермского муниципального округа.

В частности, для поворота на ул. Сибирскую в Култаево количество полос увеличится с трёх до четырёх. Поворот налево и выезд из села будет расширен до двух полос. Также планируется обустроить остановочные пункты и пешеходные переходы. Сообщается, что все работы будут выполнены до конца 2025 года.

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