В Перми запустят проект по распознаванию скрытых госномеров машин на парковках В его основе лежит ИИ Поделиться Твитнуть

Фото: МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» совместно с компанией-разработчиком анонсировали проект, который позволит распознавать скрытые или плохо читаемые государственные регистрационные знаки (ГРЗ) автомобилей на платных парковках.

Система будет работать следующим образом: комплекс фотовидеофиксации, установленный на парковках, будет считывать ГРЗ автомобилей. Тем временем алгоритм нейросети начнёт анализировать данные и выявлять транспортные средства без читаемых номеров.





Для автомобилей с отсутствующими или скрытыми ГРЗ будет создаваться отчёт о нарушении, который передадут в Административную комиссию Пермского ГО. В отчёт включат последние и первые фиксации автомобиля, изображения транспортного средства и видеозапись нарушения.





Собранные доказательства будут являться административным нарушением. За это виновного привлекут к ответственности.





По результатам тестирования модуля будет принято решение о его дальнейшем внедрении в систему контроля платных парковок в Перми.

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