Алёна Бронникова В Перми создадут единую систему управления муниципальным жилфондом Разработку оценили в 7 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми создадут информационную систему для учёта и формирования единой базы муниципального жилого фонда и интеграции с внешними системами. В рамках работы планируется автоматизировать процессы по ведению информации об объектах, по мониторингу жилищного найма и регистрации граждан, а также по учёту судебно-претензионной работы с физлицами.

МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» ищет подрядчика на создание данной системы. В рамках работ предусмотрены проектирование и разработка системы в течение трёх месяцев с момента заключения контракта, опытная эксплуатация в течение четырёх месяцев после завершения предыдущего этапа и итоговый перенос данных с сопровождением пользователей для промышленной эксплуатации — с 1 января по 28 февраля 2026 года.

Согласно информации, опубликованной на площадке «Сбербанк-АСТ», работы оценили в 7,75 млн руб. Деньги будут выплачены из бюджета Перми. Срок окончания исполнения контракта — 8 апреля 2026 года. Заявки на участие в закупке принимаются до 10 июля, результаты будут известны 14 июля.

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