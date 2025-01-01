В связи с капремонтом водовода часть домов в Индустриальном районе Перми останется без воды Ограничения продлятся сутки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном районе Перми водовод готовят ко второму этапу капитального ремонта. В связи с этим потребуется временное отключение водоснабжения на некоторых адресах. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Отключение участка водовода диаметром 90 см по ул. Карпинского, 77-79 пройдёт с 10:00 субботы, 12 июля, до 12:00 воскресенья, 13 июля. Магистральный водовод протяжённостью 262 м, находящийся в эксплуатации с 1971 года, выведут из работы для капитального ремонта.





Ожидается, что холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах № 68, 70, 72, 74, 76, 77б, 79, 79а по ул. Карпинского, № 3,9 (ЦТП + ж/д), 11а по ул. Подводников. Также отключат воду по ул. Самолётной, 60а и Конноармейской, 32.





Возможно и пониженное давление вплоть до полного отсутствия воды в пиковые часы потребления в части Индустриального района, ограниченной улицами Карпинского, Советской Армии, Подводников, Рязанская, Глинки, Свиязева.





В «Новогоре» отметили, во время отключений пройдёт второй этап реновации данной сети — в мае и июне просанировали 300 м трубопровода.





Кроме того, для ремонта и поступления воды в дома и социальные учреждения был построен временный водовод, что позволяло поставлять воду в Индустриальном районе.





«Переключение на него требует отключения водоснабжения, поэтому просим заранее запастись водой», — добавили в «Новогоре».

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