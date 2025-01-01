В Прикамье за незаконную рубку с арендатора участка взыщут более 10,8 млн рублей Преступление совершено в 2021 году Поделиться Твитнуть

Изображение создано с помощью нейросети Kandinsky 4.1

В Пермском крае прокурор через суд обязал арендатора лесного участка возместить ущерб в результате незаконной рубки на сумму более 10,8 млн руб.

Как установили в надзорном ведомстве, в 2021 году в одном из лесных массивов в Чердынском округе, который расположен на арендуемом коммерческой фирмой участке, была незаконная рубка. Ущерб от неё составил более 10,8 млн руб.

В связи с этим прокурор направил в суд иск о взыскании суммы причинённого ущерба с арендатора участка, так как он не исполнил предусмотренные договором обязанности по охране арендуемого земельного участка.

Рассмотрев иск, суд удовлетворил требования прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.