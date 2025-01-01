Полиция Прикамья пресекла кражу средств краевого бюджета на развитие сельского хозяйства Предприниматели подделывали документы о сельхоздеятельности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники полиции и Минсельхоз Пермского края на территории Бардымского, Краснокамского, Кизеловского, Красновишерского, Кудымкарского, Юрлинского, Верещагинского и Сивинского районов пресекли хищение бюджетных средств, выделенных на развитие сельского хозяйства.

Установлено, что предприниматели в сфере сельского хозяйства обращались в краевой минтруд для получения соцвыплат. Документы о деятельности животноводческих ферм молочного и мясного направления и выращивания сельхозкультур были фиктивными. Отчёты содержали данные о мерах господдержки на покупку крупного рогатого скота и покрытие посевных затрат.





При этом ИП не несли расходов и не занимались сельхоздеятельностью. В результате они получили из бюджета края выплаты от 250 тыс. до 1 млн руб. Полученные средства использовали в собственных корыстных целях, которые не соответствовали условиям программы. Затем предприниматели составляли фиктивные документы об исполнении условий программы (выращивание и реализация скота, мясопродуктов, сельскохозяйственных культур).





По материалам возбудили 26 уголовных дел по ч. 3 и 4 ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат» и ч. 3 и 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. Часть дел направлены в суд.

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