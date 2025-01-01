Алёна Бронникова За полгода для жителей Прикамья снизился уровень доступности иномарок На авто зарубежной марки с пробегом уйдёт более 20 медианных зарплат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для жителей Прикамья уровень доступности иномарок за последние полгода снизился, а отечественных автомобилей остался на уровне декабря 2024 года. Такие данные приводят сервис Авто.ру и платформа hh.ru на май 2025 года.

Для составления индекса доступности автомобилей были взяты среднемесячные цены на автомобили-маркеры Hyundai Solaris (иномарка) и Lada Vesta (отечественный авто) с пробегом и медианную зарплату в вакансиях. Индекс показывает, на сколько медианных предлагаемых зарплат можно приобрести автомобиль данной марки.

Подведя итоги первого полугодия, аналитики пришли к выводу, что россиянам стало проще (на 0,6 баллов индекса) накопить на Lada Vesta из-за снижения её стоимости, но для покупки Hyundai Solaris по-прежнему требуется 17,2 медианной зарплаты.

В то же время, в Пермском крае наблюдается несколько иная картина. Если в декабре среднестатистический житель региона мог приобрести подержанный Hyundai Solaris за 19,9 медианной зарплаты, то к маю показатель вырос до 20,6 зарплаты. При этом на подержанную Lada Vesta по-прежнему потребуется 16,1 зарплаты.

Фото: Авто.ру и hh.ru

В целом среди представленных российских регионов купить иномарку сложнее всего было в Республике Северная Осетия-Алания (26,9), а проще — в Москве (12,8). Отечественные автомобили менее доступными оказались для жителей Калининградской области (23,1), но более доступными тоже для москвичей (10,7).

В мае 2025 года средняя цена Lada Vesta в России составила 1,06 млн руб., что на 3,5% ниже, чем в декабре. Стоимость Hyundai Solaris почти не изменилась и составила 1,29 млн руб. Уровень зарплат тоже практически не изменился, оставшись в размере 75 тыс. руб.

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