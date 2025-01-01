Инициативы Прикамья в сфере молодёжной политики отметили на федеральном уровне Пермский проект по инициативному бюджетированию развивается в других регионах Поделиться Твитнуть

На выездном заседании комитета Госдумы по молодёжной политике депутат нижней палаты российского парламента, председатель профильного комитета Артём Метелёв рассказал о востребованных пермских проектах, которые отмечены на федеральном уровне. Трансляция заседания идёт на сайте Госдумы.

Один из таких проектов — молодёжное инициативное бюджетирование. По словам Метелёва, оно сейчас «очень серьёзно» развивается в России, но придумали эту инициативу в Пермском крае.

«Мы эту тему масштабировали, и в следующем году, по нашим оценкам, 5 млрд руб. будет направлено на поддержку молодёжных проектов», — сказал депутат.

Среди других вопросов, которые обсуждают участники заседания, — социальный потрет молодых людей 25+, взаимодействие работодателя и молодых специалистов, а также взаимодействие государства и молодёжи при реализации молодёжной политики.

Отметим, утром 2 июля Артём Метелёв записал видео на фоне стелы «Город трудовой доблести» на площади Карла Маркса и анонсировал проведение выездного заседания Госдумы и всероссийского форума рабочей молодёжи. Оба мероприятия в эти дни проходят в Прикамье.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.