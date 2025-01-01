Производитель сосисок из Пермского края выплатит 5 млн рублей за нарушение прав на торговую марку Решение принял арбитражный суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края принял решение по иску, поданному компанией «Сибирские колбасы» из Омска против мясоперерабатывающего завода «Телец» из Кунгура. Согласно информации, опубликованной в системе «Электронное правосудие», суд прекратил дело в части запрета кунгурскому предприятию использовать обозначение «Уплетайки» и постановил взыскать с него 5 млн руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав. В остальной части иска суд отказал. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Компания «Сибирские колбасы» (Омск) обратилась в суд с иском против завода «Телец» (Кунгур) в конце декабря предыдущего года. Изначально истец требовал 3 млн руб. за незаконное использование товарного знака, а также запрет на использование бренда «Уплетайка» при производстве и продаже продукции. Позднее сумма исковых требований была увеличена до 14,3 млн руб.

По данным официального сайта, компания «Сибирские колбасы» была основана в 1999 году и является частью агропромышленного холдинга ГК «Руском». Группа владеет комбикормовым заводом, свиноводческим комплексом, мясоперерабатывающим заводом и сетью розничных магазинов. Единственным владельцем ООО «Сибирские колбасы» является предприниматель Темури Латария.

Мясоперерабатывающий завод «Телец» был основан в 2006 году на базе колбасного цеха и выпускает более 300 видов колбасных изделий и полуфабрикатов. Доли компании распределены между директором Сергеем Брызгаловым (40%), Еленой Худяковой и Еленой Жебелевой (по 30%).

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