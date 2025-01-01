Военный суд в Екатеринбурге сделал закрытым заседание по делу пермской студентки Её обвиняют в участии в запрещённом террористическом неонацистском движении Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Екатеринбурге в Центральном военном суде продолжилось разбирательство по уголовному делу, возбуждённому против Инги Морозовой, студентки первого курса медицинского университета в Перми. В заседании, проходившем в формате видеоконференции из Пермского военного гарнизонного суда, участвовали Морозова и её адвокат Александр Струков. В зале суда присутствовали родители обвиняемой.

Как сообщает Properm, судья Александр Раицкий, приняв во внимание ходатайство государственного обвинителя, поддержанное адвокатами и самой подсудимой, принял решение о закрытии заседания для представителей СМИ и слушателей. До этого момента процесс проходил в открытом режиме, за исключением рассмотрения медицинских документов Морозовой. Прокурор заявил о завершении допроса свидетелей со стороны обвинения и переходе к оглашению материалов дела, большая часть которых содержит информацию, относящуюся к медицинской тайне.

В начале заседания в екатеринбургском суде произошёл инцидент: один из присутствующих начал несанкционированную видеосъёмку. Судья вызвал судебных приставов, которые удалили запись под их контролем. Следующее заседание по этому делу назначено на 22 июля.

Морозова обвиняется в участии в деятельности ультраправой группировки NS/WP (признана террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ). Следствие утверждает, что студентка из Перми была подписана на несколько неонацистских каналов и переводила деньги на банковские счета, которые, по мнению правоохранительных органов, принадлежат членам запрещённой группировки. Ей также инкриминируют попытки вербовки двух мужчин в эту организацию. Согласно сообщениям СМИ, на первом заседании Морозова признала свою вину в полном объёме.

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