Руководителем контрольного департамента мэрии Перми назначен Дмитрий Федулов Ранее он занимал посты в правоохранительных органах и прокуратуре Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин назначил Дмитрия Федулова на должность руководителя городского контрольного департамента. Ранее Федулов занимал посты в правоохранительных органах и прокуратуре Пермского края. Прежде пост начальника департамента занимал Игорь Долгих.

В задачи, поставленные перед новым начальником, входит налаживание и поддержание взаимодействия пермской администрации с контролирующими инстанциями, а также контроль реализации мер по улучшению городской среды и повышению качества благоустройства.

В подчинении контрольного департамента находится Административно-техническая инспекция города. Её специалисты регулярно проводят обходы городских территорий, фиксируя нарушения правил благоустройства, пресекая несанкционированное размещение объявлений и граффити, а также контролируют выполнение работ подрядными организациями, отвечающими за поддержание порядка в районах Перми.

Дмитрий Федулов имеет высшее юридическое образование. В органах внутренних дел и прокуратуре Пермского края он проработал более 30 лет.

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