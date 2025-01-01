С браконьеров из Прикамья за вылов 25 рыб взыскали 1,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Двоих жителей Пермского края обязали выплатить в общей сложности 1,2 млн руб. в качестве уголовных штрафов за браконьерство — мужчины незаконно выловили 25 рыб.

Преступление произошло на одном из прудов Очёрского округа. Злоумышленники, зная о запрете на добычу рыбы во время нереста, использовали рыболовную сеть. Действия браконьеров нанесли государству ущерб в размере 68 700 руб.

Действия были квалифицированы по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Несмотря на задержание с поличным, в суде мужчины вину не признали. Один утверждал, что сеть использовал для защиты ягод от птиц, другой — что не видел рыбу.

Суд признал их виновными и назначил каждому штраф в 600 тыс. руб. Исполнительные документы были переданы в отделение судебных приставов.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону, в настоящее время вся сумма в 1,2 млн руб. была перечислена в бюджет, исполнительные производства закрыты.

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