В школах и больницах Пермского края нашли 942 кг небезопасной «молочки» и воды Продукты были фальсифицированы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Честный знак» выявило 942 кг небезопасной молочной продукции и воды, поступивших в школы и больницы Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ЦРПТ.

Оператор системы маркировки обнаружил продукцию с просроченным сроком годности, фальсификатом, недействительными и аннулированными ветеринарно-сопроводительными документами. Это стало возможно благодаря федеральному эксперименту по предотвращению поставок небезопасных продуктов в соцучреждения.

«Система маркировки уже выявила 506 тонн потенциально небезопасной молочной продукции и воды, которая поступала в школы, детские сады, вузы, колледжи, училища олимпийского резерва и больницы с начала года. Это 6,5% от общего количества поставок данных товаров», — отметила замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева.

Главная цель проекта — разработать инструменты, которые заблокируют попадание просроченных или фальсифицированных товаров в школы, детские сады, больницы и другие соцучреждения.





По итогам проекта будут подготовлены предложения по изменению нормативно-правовых актов, которые не допустят оплату за товар с нарушениями через ЕИС в сфере закупок.





Пилот проходит в России с 1 декабря 2024 года совместно с Минпромторгом, Казначейством, Россельхознадзором, Роспотребнадзором и региональными органами власти.

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