В школах и больницах Пермского края нашли 942 кг небезопасной «молочки» и воды
Продукты были фальсифицированы
«Честный знак» выявило 942 кг небезопасной молочной продукции и воды, поступивших в школы и больницы Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ЦРПТ.
«Система маркировки уже выявила 506 тонн потенциально небезопасной молочной продукции и воды, которая поступала в школы, детские сады, вузы, колледжи, училища олимпийского резерва и больницы с начала года. Это 6,5% от общего количества поставок данных товаров», — отметила замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева.
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