Принята в эксплуатацию дорога от трассы Пермь—Ильинский до Хохловки Поделиться Твитнуть

фото: администрация Пермского МО

Завершены ремонтные работы на участке длиной 800 м автодороги Пермь—Ильинский—Хохловка—Тупица. Объект принят в эксплуатацию. Об этом сообщили в администрации Пермского муниципального округа.

В ходе работ строители уложили новое асфальтовое покрытие, провели укрепление боковых частей дороги.

На все выполненные работы подрядчиком предоставлена гарантия сроком на четыре года.

Работы выполнены по краевой программе Министерства транспорта Пермского края № 764-П «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог».

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