Гулявшая без присмотра овчарка сильно искусала жительницу Прикамья Хозяйку собаки приговорили к выплате компенсации Поделиться Твитнуть

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Большесосновский районный суд вынес решение по иску местной жительницы, пострадавшей от нападения овчарки.

Происшествие случилось в начале февраля. Жительница с. Частые возвращалась с ночной работы рано утром. Возле дома №23 по ул. Производственной на неё внезапно напала агрессивная немецкая овчарка. Животное сбило женщину с ног и нанесло укусы в область нижних конечностей.

В момент инцидента поблизости не было никого, кто мог бы оказать помощь. Пострадавшая самостоятельно добиралась до медицинского учреждения. Травмы оказались настолько серьёзными, что даже после продолжительного лечения двигательная функция полностью не восстановилась. Женщина обратилась в судебные органы с иском.

В ходе судебного разбирательства владелица собаки признала свою вину, но просила о снисхождении, ссылаясь на тяжёлое материальное положение. Тем не менее суд не принял во внимание аргументы ответчицы, посчитав их неубедительными, и принял решение взыскать с виновной компенсацию морального ущерба в размере 67 тыс. руб., сообщили в пресс-службе краевого суда.

Решение пока не вступило в законную силу.

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