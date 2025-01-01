В Пермском крае на железной дороге загорелся электровоз Инцидент случился на станции Чайковская Поделиться Твитнуть

Утром 2 июля в соцсетях появилось видео загоревшегося электропоезда. По данным пользователей соцсетей, инцидент случился на ст. Чайковская Нытвенского округа. Кадры происшествия опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь».

Как рассказали в пресс-службе полиции Прикамья на транспорте, в Пермский линейный отдел МВД России информация о возгорании поступила около 9:00.

«В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства дела устанавливаются», — пояснили в полиции.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

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