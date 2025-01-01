Видеонаблюдение в Прикамье помогает раскрывать 50% преступлений в общественных местах К концу года число камер в регионе планируется увеличить до 5 тысяч Поделиться Твитнуть

фото: Минтербез Пермского края

Под руководством губернатора Пермского края прошло совещание, посвященное вопросам обеспечения безопасности в регионе. Главной темой обсуждения стало развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в частности, системы видеонаблюдения.

Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Альберт Марданов сообщил, что благодаря функционированию Единой системы видеонаблюдения удалось раскрыть 97 уголовных дел в течение 2024 года и первой половины 2025 года.

Отмечается, что система играет ключевую роль в раскрытии примерно половины преступлений, совершаемых в публичных местах. В настоящее время к системе подключено 4060 камер, и планируется увеличить их число до 5 тыс. к концу 2025 года. Для повышения эффективности работы системы предполагается дальнейшее расширение сети камер с целью охвата большего количества общественных пространств, объектов инфраструктуры и зон благоустройства.

По результатам совещания Министерству было рекомендовано продолжить работу по расширению и совершенствованию Единой системы видеонаблюдения.

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