Житель Пермского края отсудил право на свободную парковку возле дома Поделиться Твитнуть

В Лысьве (Пермский край) разгорелся конфликт между жильцами из-за установки барьеров на парковке. Один из жителей выразил недовольство тем, что установка блоков на придомовой территории была произведена без общего собрания собственников. Совет дома лишь провёл опрос среди жильцов, получив согласие тех, кто не возражал против установки ограждений. При этом не было упомянуто, что после установки барьеров доступ к огороженным местам будет предоставлен только тем, кто оплатил их установку. Это ограничивало права остальных жильцов на использование парковочного пространства перед домом, что и было отражено в исковом заявлении.

Суд признал законным решение о разграничении парковочных мест, но не подтвердил возможность закрепления индивидуальных парковочных мест за конкретными жильцами. Вопрос о передаче участков для парковки в постоянное пользование отдельным лицам не обсуждался и не выносился на голосование. В результате было принято решение о демонтаже шести спорных конструкций.

Исполнительные листы поступили в отделение судебных приставов Лысьвы. Нарушители были уведомлены о начале исполнительного производства и предупреждены о последствиях неисполнения решения суда. Угроза штрафов и ограничений в правах стимулировала большинство должников к демонтажу незаконных конструкций в установленный срок. В одном случае судебный пристав вынес постановление о запрете на выезд должника за пределы РФ, после чего и этот житель убрал барьер с общественной территории, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

После восстановления прав всех жильцов исполнительные производства были завершены в связи с фактическим исполнением.

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