Новым замом министра информационного развития и связи Прикамья станет Сергей Даллада Он сменит на этом посту Олега Савинова Поделиться Твитнуть

В Министерстве информационного развития и связи произошли кадровые перестановки: должность заместителя главы ведомства займёт директор Центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис» Сергей Даллада. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что в минкомсвязи региона Даллада будет руководить блоком цифровых технологий и займёт место Олега Савинова. Последний уволился из ведомства по собственному желанию.

О Савинове известно, что он был одним из сотрудников МИРС, причастных к развитию системы Госуслуг в Прикамье и ЭПОСа.

«Новый компаньон» отправил в правительство региона запрос с просьбой прокомментировать кадровые перестановки. На момент публикации ответ не поступил.

Отметим, Даллада в начале 2010-х был исполнительным директором ООО «Единый расчётный центр», а в 2011 году баллотировался в депутаты Пермской городской думы от партии «Справедливая Россия».

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