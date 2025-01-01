В Прикамье осудят директора ООО, задолжавшего работнику 94 тысячи рублей Во время следственных действий работодатель в полном объёме возместил долг Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В Верещагино сотрудники СКР завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО, который обвиняется в умышленной, более чем двухмесячной, невыплате заработной платы и других положенных выплат работнику (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Следствием установлено, что руководитель предприятия из личной выгоды допустил полную невыплату зарплаты, пособий по временной нетрудоспособности и компенсации за неиспользованный отпуск одному из сотрудников. Общая сумма задолженности превысила 94 тыс. руб.

Во время следственных действий работодатель в полном объёме возместил работнику задолженность по заработной плате.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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