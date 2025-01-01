В Прикамье врачи провели сложнейшую операцию на сердце Пациенту грозила внезапная смерть Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Хирурги Клинического кардиологического диспансера выполнили уникальную операцию 60-летнему пациенту с тяжёлой патологией сердечно-сосудистой системы. Врачи спасли ему жизнь, а через две недели пациента уже выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Ситуация осложнялась тем, что для спасения жизни мужчины нужна была срочная операция. Оценив клиническую ситуацию, кардиохирурги встали перед выбором между двумя методиками — Бенталла и Дэвида. Хирурги были готовы к реализации обеих.

Во время операции заведующий кардиохирургическим отделением решил провести одну из самых технически сложных операций в аортальной хирургии — операции Дэвида.

После операции пенсионер остался в клинике на 14 дней, а затем его выписали в стабильном состоянии. Мужчина успешно прошёл курс кардиореабилитации. Сейчас он наблюдается у врачей амбулаторно.

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