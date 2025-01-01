В Прикамье во время семейного сплава мальчик обгорел на костре Ребёнка отвезли в больницу и оказывают необходимую помощь Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае на стоянке во время сплава по Чусовой 11-летний мальчик упал в костёр и обгорел. Происшествие случилось 29 июня, а на следующий день сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в МЧС по региону из ГКБ им. Гринберга. Туда ребёнка доставили с термическими ожогами.

«Ребёнка госпитализировали. Он находится в удовлетворительном состоянии. Ему оказывают всю необходимую медицинская помощь», — пояснили в пресс-службе краевого минздрава.

Как выяснилось, происшествие случилось на стоянке в 10 км вверх по реке от Чусового, из-за неосторожного обращения с огнём. Мальчик прыгал через костер и упал в него.

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