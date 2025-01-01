На вещи для отпуска пермяки тратят в среднем 14 тысяч рублей В основном горожане покупают одежду и обувь Поделиться Твитнуть

Чтобы купить вещи для отпуска, жители Перми тратят около 14 тыс. руб. Об этом сообщает издание «Пятница» со ссылкой на «Авито».

В частности, 79% пермяков делают покупки специально к летнему отпуску. Из них 27% делают это всегда. При этом чаще всего женщины (34%) и молодёжь 18-34 лет (33%).

В среднем подобные покупки для пермяков обходятся в 14 тыс. руб., но 15% горожан тратят на эти цели менее 5 тыс. руб., а 29% — от 5 до 10 тыс., ещё 28% — от 10 до 15 тыс. руб. Только 14% жителей краевой столицы закупают вещи на сумму от 15 до 25 тыс. руб. Больше этой суммы тратят ещё 14% горожан.

Среди покупок преобладает одежда (52%) и обувь (47%) для жаркой погоды и пляжа. Это шорты, купальники и топы, сандалии и шлёпанцы. Кроме того, 47% покупок составляют различные аксессуары, например солнцезащитные очки, пляжные сумки и шляпы. Ещё 45% привыкли покупать косметику для летнего отдыха и средства для защиты от солнца, а 34% горожан пополняют аптечку, покупая различные препараты от аллергии, пластыри и средства для обработки ран. Все эти вещи покупают в основном женщины.

У мужчин другие предпочтения. Чаще всего это дорожные сумки, рюкзаки и чемоданы, органайзеры в поездку — такой выбор делают 24% пермяков. При этом мужчины больше покупают маски, ласты и другие аксессуары для купания (21%); а снаряжение для походов и иные товары для активного отдыха выбирают 17% пермяков. Предпочтение различной технике (камеры, наушники) отдают 10% горожан.

Сразу все купленные вещи в поездках используются редко. Менее востребована оказывается спецодежда или обувь для особых случаев и книги — по 34%, аптечка — 29%, а также часть декоративной или уходовой косметики — 26%. У четверти пермяков (25%) украшения лежат в чемодане без дела, у такого же процента пермяков — зонт или дождевик.

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