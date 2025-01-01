Алёна Бронникова СПК построит в Кировском районе Перми ЖК высотой до четырёх этажей Проект заплнирован на территории 4,4 га Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

ООО «СЗ Финпроект» (входит в группу компаний «Стройпанелькомплект») планирует возвести новостройки в Кировском районе Перми. Дома будут размещены в м/р Новые Водники по ул. Кировоградской, вдоль Камы.

Компания в течение двух лет разработает проект планировки территории, включающей 30 земельных участков общей площадью 4,4 га, предназначенных под строительство многоквартирных жилых домов, дома отдыха и ИЖС.

Как указано в приказе краевых властей на подготовку проекта планировки, на рассматриваемом участке запланировано строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными и отдельно стоящими нежилыми помещениями, в том числе коммерческого назначения. Высота зданий не должна превышать четыре этажа. Общая жилая площадь составит более 37 тыс. кв. м.

ООО «СЗ Финпроект» было создано в 2006 году. Компания реализовала проект строительства жилого комплекса из девяти домов «Белые росы» во Фролах. По итогам 2024 года выручка составила 8 млн руб., чистый убыток — 29,4 млн руб.

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