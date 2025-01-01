Скончался профессор Пермского политеха Валерий Севастьянов Ему было 79 лет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

На 80-м году жизни, 30 июня, в Перми скончался профессор ПНИПУ, почётный работник высшего профессионального образования РФ Валерий Севастьянов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Валерий Севастьянов родился 27 апреля 1946 года в Курске, а когда мальчику было три года, семья переехала в Пермь (тогда город Молотов). В столице Прикамья будущий учёный с серебряной медалью окончил среднюю школу № 32 и поступил в ПНИПУ. Во время учёбы он был председателем студенческого научного общества университета. Будучи одним из лучших выпускников вуза, был принят на кафедру «Машиностроение». Сейчас эта кафедра называется «Ракетно-космическая техника и энергетические системы». На этой кафедре он работал до 1990 года.

Учёный разработал курс «Испытание и отработка двигателей летательных аппаратов», был создателем уникального лабораторного комплекса на базе современного органа управления летательного аппарата. За годы работы в вузе он руководил лабораторией «Исполнительные устройства», был проектировщиком и исследователем органа управления для глубокого регулирования вектора тяги ракетного двигателя.

В 1985 году Валерий Севастьянов защитил кандидатскую диссертацию, а с 1987 по 1990 год был замом декана аэрокосмического факультета.

В 1990-е учёный заведовал кафедрой «Двигатели летательных аппаратов», получил степень доктора технических наук и работал на кафедре «Гидравлика и гидравлические машины». В 2004-м стал профессором.

Валерий Севастьянов был автором 83 научных работ, соавтором четырёх монографий, двух патентов и пяти изобретений. За годы работы получил серебряные медали международных выставок в Брюсселе и Сеуле.

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