В Перми будут судить работника банка, разгласившего личные данные клиентов Поделиться Твитнуть

фото: DilokaStudio

freepik.com

В Перми возбуждено уголовное дело на экс-руководителя отдела продаж кредитных продуктов одного из банков города, уличённого в разглашении конфиденциальной информации и личных данных клиентов (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что банковский работник незаконно получал доступ к информации о поданных заявках на лизинг. Он копировал эти данные и пересылал их по электронной почте и через мессенджеры третьим лицам, не спрашивая разрешения у клиентов банка и получая за это деньги.

В результате клиенты банка столкнулись с нежелательными звонками от кредитных брокеров, предлагавших различные финансовые услуги.

В настоящее время следователи продолжают необходимые следственные действия для сбора и фиксации доказательств по делу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.