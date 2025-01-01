В деревнях Пермского края организовали подвоз воды из-за отсутствия водопровода Ранее жители брали воду из местного озера Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В деревнях Осташата и Николичи Кунгурского МО отсутствует муниципальный водопровод, поэтому местные жители брали воду из почти обмелевшего местного озера. Как сообщает уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, жители деревень отправили обращение к омбудсмену, которое он направил на проверку в кунгурскую прокуратуру.

Проверка показала, что муниципальное предприятие «ЖКХ «Шадейское», которое отвечает за водоснабжение населения, не исполняло обязанности в полном объёме — вода привозилась раз в две недели, «что недостаточно для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей человека».





«Права граждан на доступ к чистой питьевой воде были нарушены», — добавил Игорь Сапко.





В результате администрации Кунгурского МО и «ЖКХ «Шадейское» внесено представление. Они должны были устранить нарушения.





«Ситуация начала меняться к лучшему, в деревнях Осташата и Николичи был организован ежедневный подвоз воды», — поделился омбудсмен.

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