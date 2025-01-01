В Пермский госуниверситет подано около 3 тысяч заявлений от абитуриентов Стартовала приёмная кампания Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

В Пермский национальный исследовательский университет (ПГНИУ) подано более 2,9 тыс. заявлений на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Самым популярным направлением для будущих студентов, подающих заявления на обучение по бюджетной основе, стали «Прикладная математика и информатика» (130 чел.) на факультете «Институт компьютерных наук и технологий». На втором месте расположилось направление «Геология» на геологическом факультете, куда подали заявление 110 чел. Кроме того, 50 чел. хотят поступить на «Биологию» биологического факультета.





Согласно информации на сайте вуза, приём документов от абитуриентов начался 20 июня. Для лиц, сдавших ЕГЭ, срок окончания подачи заявлений на бюджет заканчивается 25 июля, а для поступающих без результатов госэкзаменов — 15 июля. Документы на платное обучение принимаются до 25 августа.

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