Новогодние каникулы в России в 2026 году продлятся 12 дней
Трёхдневных периодов отдыха будет пять
Министерство труда РФ подготовило предварительный вариант расписания праздничных и нерабочих дней на 2026 год. В период новогодних праздников жителей России ожидает 12 дней каникул.
В феврале предусмотрен трёхдневный период отдыха — с 21 по 23 число.
В марте граждан также ожидают трёхдневные выходные, приходящиеся на 7-9 числа.
В мае период отдыха будет разделён на два отрезка, каждый из которых составит по три дня: первый — с 1 по 3 мая, второй — с 9 по 11 мая.
В июне выходные будут идти подряд с пятницы по воскресенье, с 12 по 14 июня.
Всего в 2026 году в России при пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.
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