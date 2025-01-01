Началась проверка по факту смерти сотрудника пермской компании на круизном теплоходе ЧП случилось во время рейса из Твери в Москву Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Госинспекция труда в Пермском крае начала расследование инцидента с гибелью сотрудника ООО «Экспресс-Тур» (компания специализируется на туристических услугах).

Согласно уведомлению, полученному от работодателя, 28 июня работник 1960 г.р., занимавший должность повара, потерял сознание, упал на спину и скончался, находясь в камбузе круизного теплохода «Родная Русь», следовавшего по Волге из Твери в Москву.

По данным работодателя, незадолго до трагического события сотрудник был отстранен от работы из-за появления на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время создаётся комиссия для расследования данного происшествия с целью выяснения всех обстоятельств и установления причин смерти, прокомментировал Павел Бахтагареев, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае. Будет проведён тщательный анализ документации, касающейся трудовой деятельности погибшего, в том числе режима труда и отдыха. Также ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы для окончательного определения причины смерти. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие меры административного воздействия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.