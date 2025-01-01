В Пермском крае объявлены 11 кампаний по выборам в органы местного самоуправления Голосование на всех муниципальных выборах будет проходить в течение трёх дней Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае в дополнение к губернаторским выборам назначено восемь основных и три дополнительных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Об этом сообщили в крайизбиркоме.

В комиссии напомнили, что в Березниках пройдут выборы депутатов городской думы восьмого созыва; в Бардымском, Еловском, Карагайском, Кишертском, Куединском, Сивинском и Частинском муниципальных округах состоятся выборы депутатов дум второго созыва.

Кроме того, будут организованы дополнительные выборы депутатов в следующих муниципальных округах:

— в Горнозаводском муниципальном округе пройдут дополнительные выборы депутата думы второго созыва по одномандатному округу №10;

— в Кизеловском муниципальном округе состоятся дополнительные выборы депутата думы второго созыва по одномандатному округу №7;

— в Лысьвенском муниципальном округе пройдут дополнительные выборы депутата думы третьего созыва по одномандатному округу №9.

Согласно решению краевой избирательной комиссии, голосование на всех муниципальных выборах будет проходить в течение трёх дней: 12, 13 и 14 сентября. Избирателям также будет предоставлена возможность принять участие в голосовании дистанционно в электронном формате.

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