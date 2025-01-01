В Перми образовалась большая пробка на Коммунальном мосту Причиной стала авария на улице Борцов Революции Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Пробки

Утром 1 июля в Перми возник затор на Коммунальном посту в связи с ДТП на перекрёстке улиц Борцов Революции и Спешилова. Пробка растянулась от центра города до ТРК «СпешиLove» в Камской долине.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", затруднено движение в обе стороны.

«ДТП на Коммунальном мосту в направлении ул. Борцов Революции! Ограничено движение по левой полосе», — сообщает ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Движение также затруднено по ул. Попова (от Центрального рынка) по направлению из центра города и на ш. Космонавтов на подъезде к Центральному рынку.

Уровень пробок в настоящее время оценивается в четыре балла.

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