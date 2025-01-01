Стал известен уровень зарплат заключённых в Пермском крае На предприятия Перми трудятся более 600 осуждённых Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

На июнь 2025 года в организациях Перми трудятся порядка 600 осужденных. Среди тех, кто осужден к обязательным работам, — более 150 человек, к исправительным работам — более 250 человек, к принудительным работам — более 200 человек. Об этом сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на ГУФСИН по Пермскому краю.

К обязательным работам привлекают осуждённых по статьям за различные виды преступлений небольшой тяжести либо в качестве альтернативы другим видам наказаний (штраф или арест). В свободное от основной работы или учёбы время осуждённый отбывает наказание, работая дворников, грузчиком и т.д. Это неоплачиваемый общественно-полезный труд. Часто этот вид работ связан с деятельностью управляющих компаний, ТСЖ, строительных компаний и районных администраций.

В то же время исправительные работы назначают злостным неплательщикам алиментов, мошенника и ворам. Во время исправительных работы осужденный отбывает наказание по основному месту работы, а из его зарплаты удерживают от 5 до 20% в доход государства. Они рабтают в организациях, связанных со строительством, пищевой промышленностью, а также швейным производством или торговлей.

Что касается принудительных работ, то их назначают за преступления небольшой или средней тяжести, либо за тяжкое преступление, совершённое впервые. Осужденных привлекают к труду на предприятиях, где созданы участки, работающие в качестве исправительных центров. В частности, осуждённые трудятся исправительных центрах на базе АО «Стройпанелькомплект» и ИК-32. Из зарплаты осуждённых удерживают от 5 до 20%.

По данным ГУФСИН, в это году для отбывания наказания в виде исправительных работ определено 694 предприятия на территории Перми, а для отбывания наказания в виде обязательных работ — 195.

Зарплата осуждённых к принудительным работам на территории Прикамья составляет от 30 тыс. руб. и выше. Осуждённые к исправительным работам зарабатывают согласно заключённому трудовому договору, но не ниже минимального размера оплаты труда.

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