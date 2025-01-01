Энергетики «Т Плюс» напоминают об ответственности за противоправные действия на энергообъектах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» информирует жителей Пермского края о недопустимости незаконного проникновения на объекты электроэнергетики, в том числе, на территории теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), малых котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП), а также о недопустимости любого воздействия на оборудование, включая трансформаторы, распределительные устройства и другие элементы энергоинфраструктуры.

Подобные действия создают угрозу жизни и здоровью людей, могут привести к авариям, перебоям в энергоснабжении и нарушению теплоснабжения населённых пунктов. Кроме того, повреждение оборудования энергообъектов влечёт за собой значительные материальные потери и может парализовать работу жизненно важных объектов инфраструктуры.

За незаконное проникновение на охраняемые объекты и воздействие на их оборудование предусмотрена уголовная ответственность по статьям Уголовного кодекса РФ:

— Ст. 281 УК РФ — диверсия (наказание — до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение);

— Ст. 215.2 УК РФ — повреждение объектов энергетики, повлекшее тяжкие последствия (наказание — до 7 лет лишения свободы);

— Ст. 158 УК РФ — кража (наказание — до 10 лет лишения свободы);

— Ст. 214 УК РФ — вандализм (наказание — до 3 лет лишения свободы);

— Ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение имущества (наказание — до 5 лет лишения свободы).

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» и Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» призывают граждан соблюдать закон, не подвергать себя и окружающих опасности, а также незамедлительно сообщать о любых попытках проникновения или повреждения оборудования по телефонам:

— Единая дежурно-диспетчерская служба: 112

— Полиция в Пермском крае: 102

Берегите себя и помните: энергообъекты — важная часть жизнеобеспечивающей инфраструктуры Пермского края, а их защита — залог стабильной работы коммунального комплекса и безопасности всего региона.

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