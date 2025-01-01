Алёна Бронникова Около 30 домов в Перми из-за ремонта останутся без воды Отключения запланированы в четырёх районах Поделиться Твитнуть

«Новогор-Прикамье» сообщил, что на наступившей неделе запланированы работы на сетях, которые потребуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах Перми. Речь идёт о ремонте водопроводов и работах на внутридомовых сетях. Отключения коснутся четырёх районов.

В связи с планово-ремонтными работами на водопроводной сети по ул. Крылова подача воды приостановлена до 10 часов 1 июля в домах по ул. Данилихинская, 14 и ул. Крисанова, 73 и 77 в Дзержинском районе.

В Мотовилихе работы запланированы по ул. Баранчинской, 12 с 10 часов 3 июля. В течение суток вода будет отсутствовать в домах по ул. Переездной, 1 и ул. Соликамской, 250в, 252а, 271, 271а, 273, 273а, 279, 281, 281а, 285, 285в. Кроме того, 4 июля с 10 часов в течение суток планируются работы на внутренних водопроводных сетях по ул. КИМ, 46, что приведёт к временному отсутствию водоснабжения по ул. Хрустальной, 5.

В субботу, 5 июля, с 9 до 19 часов в нескольких домах Орджоникидзевского района возможно отключение водоснабжения: по ул. Вильямса, 20/1, 20/2, 20/3.

В воскресенье с 9 до 20 часов без воды могут остаться дома на пр. Декабристов, 2, 6, 6/1, 10, ул. Парашютной, 7а, 9, ул. Танкистов, 29 и ул. Формовщиков, 3, 5, 7.

В «Новогоре» отметили, что некоторых случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Пермяков просят отнестись с пониманием.

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