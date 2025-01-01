На севере Пермского края прохожий спас на пожаре женщину с двумя детьми В Кочёвском округе вспыхнул частный жилой дом Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В деревне Дёмино Кочёвского округа в ночь на 30 июня вспыхнул пожар в частном доме и надворных постройках. Благодаря случайному прохожему трагедии удалось избежать: мужчина помог выбраться из горящего здания матери с двумя детьми. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как рассказал местный житель Лев, который спас детей и женщину, он шёл мимо и увидел, что в доме не было света. Тогда он понял, что «либо люди спят и их нужно срочно спасать, либо дома никого нет, но в этом нужно убедиться».

«Когда я подбежал к дому, то понял, что единственная дверь уже в огне. Запрыгнув в ограду, я начал стучать по окнам. В этот момент окно начала открывать женщина, и я увидел девочек. Сказал ей, чтобы она передала сперва детей. Ничего не понимающих и неодетых сестёр я перевёл через дорогу к Наталье, чтобы она увела их в свой дом. Вернувшись к женщине, мы поняли, что проход уже перекрыт огнём, и я помог ей перелезть через забор», — сказал он.

После этого, по словам мужчины, хозяйка сообщила ему о привязанной собаке, и он успел её отстегнуть. По словам мужчины, пожарные приехали очень быстро — буквально через пару минут они были уже на месте.

«Я подбежал к ним и сказал, что в доме никого нет, и они могут смело тушить. Они даже защищали пристрой у соседей от огня. Молодцы парни, и приехали быстро, и слаженно работали. Я впервые видел, как пламя распространяется, пожирая всё», — рассказал прохожий.

Площадь горения составила 188 кв. м. Пожар тушили 16 огнеборцев и семь единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания мог послужить аварийный режим работы морозильника в надворных постройках.

После происшествия мужчина сказал, что на его месте так поступил бы абсолютно любой человек, который хочет помочь попавшим в беду людям.

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