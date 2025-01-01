В Прикамье женщина получила компенсацию за установленную соседом камеру в подъезде Она была направлена прямо на её входную дверь Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Краснокамске Пермского края женщина обнаружила, что сосед установил камеру видеонаблюдения на лестничной площадке. В связи с этим она обратилась в суд, сообщили в пресс-службе судебных приставов Прикамья.

Как выяснилось, объектив устройства был направлен не только на общий вид площадки, но и на входную дверь в квартиру женщины. Камера записывала все передвижения соседки, время прихода и ухода, внешний вид, посетителей и её несовершеннолетнюю дочь.





После рассмотрения дела суд обязал мужчину убрать камеру видеонаблюдения, направленную на вход в квартиру истицы. Кроме того, мужчину обязали выплатить соседке 15 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.





Исполнительные документы поступили в отделение местных судебных приставов, они возбудили производство. Мужчину предупредили об этом и сообщили ему о штрафах в случае неуплаты. На его банковские счета наложили аресты. Вскоре сумма долга поступила на счёт приставов, а в подъезде исчезла камера.





Женщине перечислили компенсацию морального вреда, а производство по делу закрыли.

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