Алёна Бронникова На разработку проектов по обустройству экотроп в Перми выделили 4 млн рублей Власти запланировали восстановление трёх экологических троп Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми планируют восстановить три экологические тропы на правом берегу Камы. Пермское городское лесничество ищет подрядчиков для разработки проектно-сметной документации. Общая сумма, которую власти намерены направить на эти цели, составляет 4,04 млн руб.

Работы должны быть завершены до 15 декабря 2025 года. Средства на обустройство объектов будут направлены из городского бюджета. Конструкции, которые необходимо предусмотреть концепцией, должны быть вандалоустойчивыми и экологичными, объекты — ремонтнопригодными и доступными, обустроенными с соблюдением требований эксплуатирующих организаций и с учётом социокультурного контекста территории и интересов различных возрастных групп.

Фото: конкурсная документация / sberbank-ast.ru

На тропах появятся входные группы, информационные аншлаги, скамьи, урны, навигационные указатели, обустроенные смотровые площадки, места тихого отдыха, деревянный настил и ландшафтные посадки.

Фото: конкурсная документация / sberbank-ast.ru

Согласно опубликованной на платформе «Сбербанк-АСТ» одной из закупок, будут обустроены экотропа «Крым» в Нижне-Курьинском участковом лесничестве и экотропа «Тайна реки Гайва» в Верхне-Курьинском участковом лесничестве. Начальная цена контракта составляет 2,4 млн руб. Помимо основных параметров, на экотропе «Крым» запланировано обустройство амфитеатра, а на Гайве — обустройство детской площадки, ландшафтной зоны родника и зоны со сценой на 100 человек.

Фото: конкурсная документация / sberbank-ast.ru

В рамках второй закупки планируется создать проект по обустройству экотропы в Кировском районе Перми на ул. 5-й Каховской, в Нижне-Курьинском участковом лесничестве. Здесь проектом также необходимо предусмотреть установку системы видеонаблюдения и обустройство полосы препятствий. Начальная цена - 1,63 млн руб.

Дата окончания срока подачи заявок по обоим конкурсам — 7 июля. Итоги будут подведены 9 июля.

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