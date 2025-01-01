Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр кукол стал лауреатом международного фестиваля В Санкт-Петербурге отметили пермский спектакль в эстетике Lego Поделиться Твитнуть

Пермский театр кукол

В Санкт-Петербурге 30 июня завершился XVII Международный фестиваль кукольных и синтетических театров «КукАrt», в котором участвовал Пермский театр кукол.

Спектакль художественного руководителя театра Дмитрия Вихрецкого и художницы Виктории Ельцовой «Цветы для Элджернона» (12+) получил «Золотой диплом» лауреата в номинации «Открытие фестиваля» основного направления программы. В конкурсах фестиваля приняли участие около 90 российских и зарубежных театров. Программа включала несколько направлений: основное; клубное — с экспериментальными проектами, а также специальное направление «Петрушки на Невском» — с уличными представлениями. Главный приз «Золотой диплом» в номинации «Спектакль для взрослых» основной программы — получил спектакль Тюменского театра кукол «Мастер и Маргарита» (18 +).

Спектакль «Цветы для Элджернона» поставлен по широко известному одноимённому роману Дэниела Киза. Его главный герой — молодой человек с ментальными особенностями — становится гением в результате специальной терапии. Увы, эффект оказывается краткосрочным… Но независимо от того, гений он или медлительный упаковщик в супермаркете, юноша остаётся добрым, сердечным, совестливым человеком, и это в нём главное.

Спектакль сделан в уникальной технике: все его персонажи и их мир созданы из деталей Lego, актёры озвучивают героев и передвигают их, и всё, происходящее на игровом столе, транслируется на экран через сложную систему камер. Таким образом, крошечные куклы становятся соразмерными человеку.

Пермские «Цветы для Элджернона» вошли в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая Маска 2022», были показаны на фестивалях в Красноярске, Новосибирске, Челябинске, Архангельске, Москве и Омске.

Давид Бурман, президент Международного фестиваля «КукАrt»:

— Хочу отметить очень неожиданный цифровой спектакль Пермского театра кукол — «Цветы для Элджернона». На сцене вроде бы просто лего-конструктор, а на самом деле —особый, глубокий взгляд на театр. Мы вообще — театр магии, иллюзий: выходит кукла — и вот вам чудо, она оживает.

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