В Прикамье осудят местного жителя, привёзшего в край 9 кг наркотиков Поделиться Твитнуть

фото: stockking

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Транспортная прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего, нигде не работающего жителя края. Ему предъявлены обвинения в попытке незаконного распространения наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Согласно данным следствия, в феврале 2025 года обвиняемый приобрёл в Санкт-Петербурге через тайник мефедрон (8 кг) и гашиш (1 кг). Затем он перевёз наркотики в Верещагино Пермского края на пассажирском поезде, намереваясь передать их для дальнейшей продажи. Однако его преступные планы были сорваны: сотрудники транспортной полиции задержали его на привокзальной площади.

В ходе обыска в квартире задержанного был обнаружен гашиш, который он хранил для личного употребления. Все наркотические вещества были изъяты.

Рассмотрение дела по существу передано в Верещагинский городской суд Пермского края.









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