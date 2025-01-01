В Перми состоялся четвёртый этап краевого паралимпийского спортивного фестиваля Соревнования проходили в рамках реализации федерального проекта партии «Единая Россия» «Единая страна — доступная среда» в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В субботу, 28 июня, состоялся Спортивный праздник по адаптивному футболу в рамках IV этапа XV Пермского краевого паралимпийского спортивного фестиваля под девизом «Наши спортивные успехи — 80-летию Великой Победы!».

В соревнованиях приняли участие 11 футбольных команд Перми и Пермского края, сформированные по двум возрастным группам: 12-17 лет, 18 лет и старше. В состав команд вошли спортсмены-инвалиды с различными заболеваниями.

По итогам футбольного турнира были определены следующие победители групповых этапов. Победителем первой группы стала футбольная команда «Алексплюс» из Александровска. Во второй группе первое место заняла команда «Кама», представляющая спортивный клуб «Кама» из Перми, в третьей группе победителем была признана команда «БВС-1», состоящая из спортсменов специальной школы № 18 для обучающихся с ОВЗ Перми, в четвёртой группе выиграла команда «ЛиС», состоящая из спортсменов пермской школы «Спутник». Чемпионы и призёры соревнований в каждой группе были награждены кубком, медалями, дипломами и ценным призом.

Награждение победителей и призёров проводил глава администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын.

Соревнования направлены на привлечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и спортом, на пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание молодёжи, адаптацию и интеграцию инвалидов в современное общество.

Волонтёрскую помощь при организации фестиваля осуществляли активисты «Молодой гвардии" "Единой России».

Добавим, что одним из главных приоритетов Народной программы «Единой России» является обеспечение доступности занятий спортом для всех граждан, в условиях всесторонней физической активности и укрепления здоровья.

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