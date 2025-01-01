В Пермском крае начнут составлять рейтинг управляющих компаний Это позволит стимулировать работу УК Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края начнёт формировать рейтинг управляющих компаний. Соответствующий проект постановления был принят на заседании краевого правительства в конце июня. Документ устанавливает показатель эффективности, оценку деятельности и порядок оценивания работы УК.

Показатели эффективности управляющих организаций состоят из основных показателей (количество контрольных мероприятий, проведённых по обращениям граждан, соблюдение лицензионных требований и информационная открытость). Также введены дополнительные показатели, куда входит участие в конкурсах, повышение квалификации работников, сертификация, участие в реализации государственных, муниципальных программ и наличие печатного издания.





Как отмечают ИГЖН Прикамья, с помощью этого можно стимулировать УК, повышать их ответственность и качество работы и услуг, а также увеличить конкурентоспособность организаций. Кроме того, жители смогут узнавать о деятельности УК и выбрать лучшую организацию для управления домом.





Оценка и рейтинг УК размещаются на сайте Инспекции.

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