В Прикамье заработал Единый портал по техприсоединению к инженерным сетям Пока онлайн-платформа работает в пилотном режиме Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства строительства Пермского края

Для застройщиков и предпринимателей Прикамья начал работу Единый портал по технологическому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства Пермского края.

По данным ведомства, появление онлайн-платформы позволит юридическим лицам, которые планируют подключиться к электросетям, газу, теплу, водоснабжению и водоотведению, значительно упростить процедуру.

В частности, с помощью сервиса можно подать заявки на подключение к нескольким сетям онлайн и отследить статус рассмотрения заявлений в реальном времени.

Кроме этого, единый портал позволяет взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями по документам, делать предварительный расчёт стоимости подключения и уточнить зону обслуживания на карте.

В ближайшее время платформа начнёт работать в пилотном режиме в Перми, а в следующем году — во всём регионе.

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