В Перми прошёл спортивный фестиваль «Старт героев» Легкоатлетический фестиваль состоялся в День молодёжи Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В субботу, 28 июня, в саду им. Миндовского прошёл легкоатлетический фестиваль «Старт героев». Он состоялся при поддержке «Единой России» в рамках проекта «Во имя Отечества», приуроченного к 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Участники соревновались на дистанциях 50 м, 1 км и 3 км в разных возрастных категориях. В забегах приняли участие свыше 70 любителей бега.

С приветственными словами к участникам фестиваля обратились заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов и руководитель пермского регионального отделения «Молодой гвардии "Единой России» Леонид Новохатский.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы продемонстрировать силу духа, волю к победе. Этот фестиваль — важный элемент нашей общей миссии по укреплению здоровья нации и популяризации активного образа жизни. Благодаря вашей энергии и желанию жить активно, подобные фестивали становятся мощным инструментом социализации и патриотического воспитания», — отметил Василий Кузнецов.

Победителями, занявшими первые места, стали: Руслан Гасимов, Лилия Салахутдинова, Глеб Демидов, Арина Захарова, Зафир Суяров и Елизавета Шутова. Все участники соревнования награждены памятными медалями, почётными грамотами и брендированными подарками от организаторов и партнёров фестиваля.

Мероприятие реализовано пермским региональным отделением «Молодой гвардии "Единой России» в рамках XXVII городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы» и при поддержке реготделения «Единой России».

Напомним, содействие здоровому образу жизни и создание условий для развития спорта являются важными задачами Народной программы «Единой России».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.