В Перми задержали курьеров, похитивших у пенсионеров более 6 млн рублей Мужчины отправляли деньги мошенникам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГУ МВД России Прикамья сообщили о задержании двоих мужчин, подозреваемых в краже денежных средств у пенсионеров.

В июне этого года в отдел полиции обратилась одна из жертв телефонных мошенников. После передачи курьеру более 2 тыс. евро и 4,7 тыс. долларов США неизвестные вновь вышли с ней на связь. В полиции женщине рассказали план действий при очередной передаче денег в сумме 700 тыс. руб. Курьера задержали.





Проверки показали, что мужчина может быть причастен ещё к 11 подобным преступлениям. Общий ущерб — свыше 6,4 млн руб., 3 тыс. евро и 4,7 тыс. долларов США.





Курьер рассказал оперативникам, что он собирал деньги через службу доставки и отправлял организатору преступлений. Также мужчина отдавал средства другому участнику группы, отвечающему за логистику и проживание курьеров. Он был задержан. При обыске у него нашли 2,2 млн руб. — их не успели перевести организатору преступления.





Мужчинам вменяют ст. 159 УК РФ. Суд вынес решение о заключении обвиняемых под стражу.





Расследование продолжается. Вскоре денежные средства будут возвращены законным владельцам.

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