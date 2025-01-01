Глава СКР ждёт доклад по уголовному делу о нападении бродячих собак на ребёнка в Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Сергей Глорио

Александр Бастрыкин дал указание предоставить отчёт о расследовании уголовного дела, возбуждённого в связи с нападением бездомных псов на несовершеннолетнюю в Перми.

Согласно информации, распространившейся в Интернете, в июне этого года в краевом центре стая бродячих собак атаковала на улице 11-летнюю девочку. Отбить ребёнка у животных смог свидетель происшествия. В публикациях в Сети утверждается, что в городе наблюдается значительное количество агрессивных бездомных собак, однако соответствующие службы не предпринимают действий по их отлову.

Следственным управлением Следственного комитета России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился, чтобы руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин представил отчёт о деталях, выявленных в процессе следственных мероприятий, а также о результатах расследования после его завершения.

Контроль выполнения данного поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

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